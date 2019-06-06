Лавров: США признали объективность результатов крымского референдума

США с самого начала признавали объективность результатов референдума по присоединению Крыма к России, но хотели сделать все по-своему. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Вспомним санкции, которые мотивируются и объясняются Крымом, забывая о том, что крымчане проголосовали абсолютно свободно, – цитирует главу внешнеполитического ведомства РБК. – В апреле 2014 года мне об этом говорил госсекретарь США Джон Керри: «Все понятно. Все произошло так, как хотел крымский народ. Но для порядка проведите еще один референдум». Россия это предложение отвергла. «С какой стати? Если вам все понятно, зачем еще раз гонять людей на какое-то голосование? Надеюсь, Джон на меня не обидится. Он тоже опубликовал в своих мемуарах некоторые секреты из наших с ним разговоров».

Напомним, 16 марта 2014 года 80% жителей Крыма приняли участие в референдуме по вопросу воссоединения с Россией. 96,77% из них высказались за вхождение полуострова в состав в РФ. 21 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о вхождении Крыма и Севастополя в состав России, а также подписал указ об образовании Крымского федерального округа.

Украина, США и Евросоюз отказались признавать итоги референдума.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 05.06.19

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