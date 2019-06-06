Постпреды стран ЕС поддержали продление антикрымских санкций

Постпреды стран ЕС поддержали предложение продление антироссийские санкции, введенные за присоединение Крыма, еще на год. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Как уже сообщал «Новый День», срок действующих санкций истекает 23 июня. 3 июня глава дипломатии ЕС Федерика Могерини внесла на рассмотрение Еврокомиссии предложение продлить ограничительные меры в отношении РФ до 23 июня 2020 года. Постоянные представители стран ЕС эту инициативу одобрили. Официально вопрос о продлении санкции предполагается рассмотреть в Совете ЕС в середине июня.

Напомним, ограничительные меры в отношении России были приняты ЕС в июне 2014 года. В первую очередь, они направлены против Крыма и Севастополя: введен запрет на импорт крымской продукции в ЕС, инвестиции в экономику полуострова, на туристические услуги в Крыму, экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям или для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах, техническую помощь, посреднические, строительные или инженерные услуги, связанные с инфраструктурой в этих секторах, и так далее. Санкции продлеваются ежегодно.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 06.06.19

Лавров: США признали объективность результатов крымского референдума. / Зеленский украл старую публикацию Порошенко и дословно озвучил её в Брюсселе. / Киев устал от блокады Донбасса. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»