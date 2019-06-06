Украинцу суд в Крыму дал 10,5 лет «строгача» за шпионаж

Верховный суд Крыма в четверг, 6 июня, вынес приговор гражданину Украины Константину Давыденко, обвиняемому в шпионаже в пользу Службы безопасности Украины (ст. 276 УК РФ).

Суд признал украинца виновным в инкриминируемом ему преступлении и приговорил его к 10,5 годом лишения свободы, сообщает Центр общественный связей ФСБ России. Отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима, следует из судебного вердикта.

Давыденко задержали в феврале прошлого года в Симферополе. Согласно материалам суда и следствия, украинец, будучи завербованным СБУ, собирал для передачи в украинскую спецслужбу сведения о новейших образцах военной техники, электроники, средств связи третьего поколения и приборов ночного видения, утечка которых могла нанести ущерб безопасности РФ.

На суде подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

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