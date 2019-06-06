На Украине обвинили Кучму в измене, а Зеленского в капитуляции

Предложения главы украинской делегации на минских переговорах Леонида Кучмы, назначенного туда недавно Владимиром Зеленским, являются изменой и капитуляцией перед ЛДНР и Россией.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такие обвинения в адрес президента и его представителя на переговорах по Донбассу прозвучали из уст руководителя украинской делегации в ПАСЕ, депутата от «Блока Петра Порошенко» Владимира Арьева и спикера Верховной Рады Андрея Парубия.

Напомним, ранее на переговорах Трёхконтактной группы в Минске Леонид Кучма предложил снять экономическую блокаду Донбасса и отдать приказ украинской армии в Донбассе «не открывать ответный огонь», чтобы продемострировать Европе желание Украины соблюдать «режим тишины».

Депутат Арьев прямо назвал Кучму изменником, а его «односторонние уступки» – «сдачей национальной безопасности страны».

«Поэтому прекращение сопротивления и торговля в этих условиях – прямая измена Украине», – негодует в Твиттере соратник Порошенко.

В свою очередь, спикер украинского парламента Андрей Порубий предупредил президента Зеленского от лица националистического большинства Верховной Рады, что они не допустят капитуляции «Незалежной» перед лицом «агрессора».

«Вчера и для меня и, наверное, для многих из вас стала тревожной информация о том, что президент Украины дал поручение огласить на Минской группе инициативу о том, что украинские военнослужащие не должны открывать огонь в ответ на атаки российского агрессора. Мы только сегодня имеем одного убитого украинского воина и 12 раненых. Когда мы не отвечаем на огонь и на атаки агрессора, наших погибших становится всё больше.

Мы 5 лет ведём национально-освободительную борьбу, и мы хотим сообщить, и я лично хочу сообщить новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому, что запрет стрелять в ответ – это путь не к миру. Это путь к капитуляции. И мы не позволим капитуляции Украины перед российским агрессором.

И я уверен, это позиция, которую занимает сегодня украинский народ, и я уверен, что президент Украины должен скорректировать свою позицию и иметь уважение к украинским воинам, которые рискуя своей жизнью, каждый день защищают украинскую независимость. Капитуляции мы не допустим!», – приводит «ПолитНавигатор» слова Парубия, прозвучавшие в президиуме парламента.

Напомним, накануне в Минске Леонид Кучма заявил, что встреча Трёхконтактной группы впервые за время переговоров прошла в конструктивном русле.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 06.06.19

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