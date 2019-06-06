В Крыму град побил 3,5 тысячи га сельхозугодий

Град, обрушившийся на Крым 5 июня, побил около 3,5 тысяч гектаров сельхозугодий. Об этом заявил министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин.

«Из-за града, который прошел вчера в Красногвардейском, Первомайском, Сакском, Раздольненском, Симферопольском и Черноморском районах, пострадала пшеница на площади почти две тысячи гектаров. Также из-за неблагоприятных погодных условий потерпели потери предприятия, выращивающие такие культуры, как подсолнечник, ячмень, горох, овощи и картофель», – сообщил глава Минсельхоза Крыма, подчеркнув, что пострадавшие агропредприятия не заключили договор о защите от градовых выпадений с ГУП РК «Крымский элеватор».

Министр добавил: «Не представляется возможным подсчитать ущерб из-за опасности обрушения конструкций на ООО «Крымтеплица» Симферопольского района, а также четырех сельхозпредприятиях Черноморского района, так как поля и подъездные дороги затоплены водой».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 06.06.19

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