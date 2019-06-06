Украина упростила получение гражданства иностранным наёмникам в Донбассе

Иностранцы и лица без гражданства, принимающие участие в карательной операции в зоне ООС (бывшее АТО) в Донбассе, смогут получать украинское гражданство в упрощённом порядке.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое решение сегодня приняла Верховная рада Украины.

Отныне наёмникам нет необходимости знать украинский язык и непрерывно проживать пять лет на территории «Незалежной».

Законопроект поддержали 230 депутатов из необходимых 226 по регламенту.

Согласно законопроекту, иностранным добровольцам или наёмникам для подтверждения участия в карательной операции в Донбассе достаточно предъявить в суд справку от Минобороны, МВД или командира подразделения, воюющего в Донбассе.

После подтверждения судом справки об участии в АТО, иностранец сможет обращаться в паспортную службу, где ему обязаны выдать паспорт гражданина Украины.

В тексте отдельно оговорено, что можно считать «участием» в боевых действиях. Кроме непосредственного участия в боях, – это и инструкторская помощь войскам и полиции в зоне конфликта, и любая «практическая помощь» в «обеспечении обороноспособности Украины».

По словам экспертов, новый закон, которым даётся право обычным командирам подразделений выдавать справку об участии в боевых действиях, кроме легализации отвоевавших и вновь прибывающих наёмников, приведёт к коррупции и наплыву нелегальных и криминальных элементов в «Незалежную».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 06.06.19

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