Рекорд: в Симферополе украли аллею хвойников (ФОТО)

В Симферополе украли целую аллею деревьев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в городском парке имени Гагарина: неизвестные выкопали более 40 декоративных деревьев и кустарников: можжевельники, туи, ели и рододендроны. Все растения три года назад были подарены и высажены меценатами вокруг пруда.

Полиция начала расследование.

«Обращаюсь к горожанам с просьбой: если вы стали свидетелем противоправных действий в отношении городского имущества, в том числе зеленых насаждений – пожалуйста, не оставайтесь в стороне. Делайте фото-видеофиксацию, передавайте информацию в правоохранительные органы, либо в администрацию. Вандализм можно искоренить только совместными усилиями! Спасибо за понимание», – написала в соцсетях глава города Наталя Маленко.

Фото Натальи Маленко

Происшествие возмутило горожан: «40!!! 40 деревьев и кустарников! Очевидно бригада минимум из 10 человек копала всю ночь. Разве в парке нет охраны?» «Они ж не за 5 минут это сделали, выкопать, сложить во что-то, увезти, да и, думаю, не один человек это делал, неужели никто ничего не услышал?»

Некоторые заподозрили, что в этой истории не обошлось без участи властей: «А где же ваш пресловутый патруль, который должен патрулировать парк 24 часа? Или все в сговоре? Деревья, понятно, дорогие!!!» «Где ППС? 40 единиц?! Выкопать, донести до транспорта, и чтобы ни кто не увидел?! Спорно! В парке куча камер! Спортплощадка, аттракционы! Где видео? Может, власть еще хочет освоить городской бюджет?!»

Другие предпочли возложить вину на приезжих: «А может, воруют те, кто приехал в Крым на машине и перед отъездом решил еще и поживиться? Проверять все машины на выезде с моста. Один проверят, другим сразу неповадно будет». Однако эта версия не нашла поддержки у широкой общественности: предположить, что какой-то турист на память о Крыме увез в багажнике 40 деревьев, действительно, трудно.

Жители города сообщают, что деревья и кустарники в Симферополе исчезают регулярно. И не только растения: «У нас во дворе уже два раза выдергивали с корнем можжевельник, юкку, древовидный пион. Садили заново. Украли. Так это во дворе! А в парке есть охрана, есть полиция. Работать надо! Работать! Вот в Детском парке не видно ни охраны, ни полиции. Это как? Директор куда смотрит?»

«С осени прошлого года из сквера, прилегающего к этом парку, стали исчезать бетонные урны. Из 17 урн осталось 10. Они настолько тяжелые, что их и на машине проблемно отвезти. Тем более что пропадают по 2 – 3 бетонных урны за раз».

Появилась информация, что некая камера зафиксировала, как деревья выкапывали две женщины. Сейчас этот факт проверят полиция.

Напомним, накануне в администрации Феодосии заявили, что с городских улиц массово исчезают крышки канализационных люков и цветы.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 06.06.19

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