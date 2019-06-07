В Крым прибыли представители стран ЕС

В Крым прибыла делегация представителей стран ЕС. Их цель – познакомиться с полуостровом. Особое внимание будет уделено вопросам сохранения и развития национальных культур. . Об этом сообщил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в делегации 14 человек – общественники, люди интеллектуального труда и чиновник из Бельгии, Люксембурга и Франции. Гости намерены пообщаться с крымскими депутатами и представителями национально-культурных общин.

Первым делом они посетили Крымский мост.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 07.06.19

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