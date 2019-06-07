«Надо земную работу делать»: Москва напомнила главе Крыма об обязательствах по нацпроектам

Глава Крыма Сергей Аксенов прогулял совещание, посвященное реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Вместо того, чтобы объяснять с вице-премьером РФ Максимом Акимовым причины задержек по заключению контрактов, крымский премьер предпочел пиариться на Санкт-Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вице-премьер отсутствие Аксенова заметил, как и других «прогульщиков» – глав Мордовии, Еврейской автономной и Тверской областей.

Акимов подчеркнул: у всех четырех регионов есть серьезные проблемы по выполнению нацпроекта, не заключен требуемый объем контрактов на реализацию запланированных объектов. И многозначительно пожелал отсутствующим удачной дороги и успешной работы.

Вице-премьер высказал недовольство тем, что отсутствующие чиновники охотно встречаются с ним только, если в чем-то заинтересован регион.

И напомнил: «Мы у людей забрали и сконцентрировали, перераспределив через Российскую Федерацию, значительные ресурсы на реализацию национальных проектов. Это был очень непростой и болезненный для экономики шаг, связанный со всем известными налоговыми инициативами, в том числе с повышением НДС, и было принято руководством страны решение в совершенно новом динамичном ключе решить самые наболевшие проблемы и выбран для этого был формат национальных проектов. Все друг другу пообещали, что мы не только на этом сфокусируемся, но и сделаем все, чтобы нам не было стыдно перед людьми за то, что мы приняли такие болезненные для людей и болезненные для экономики решения». «Но, видимо, часть коллег, которые у нас в пути на Санкт-Петербургский экономический форум, у нас об этом забыли, – цитирует Акимова РИА «Новости». – Я хотел бы сегодня смыслом нашей работы сделать то, чтобы они вспомнили, что помимо очень важных, наверное, переговоров, выступлений на сессиях об инвестиционной привлекательности, это все важная работа, надо сделать и земную работу – просто не провалить и выполнить взятые на себя обещания».

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 07.06.19

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