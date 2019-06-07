Завод Порошенко переходит в госсобственность России

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций Севастопольского морского завода (Севморзавод имени Орджоникидзе) в государственную собственность России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», завод принадлежал экс-президенту Украины Петру Порошенко. В 2015 году предприятие было национализировано в пользу Севастополя. На заводе начался процесс техперевооружения и модернизации.

До конца 2020 года 100% акций минус одна акция Севморзавода будут переданы Объединенной судостроительной корпорации.

ОСК – крупнейшая судостроительная компания России, создана в 2007 году со 100% акций в федеральной собственности, напоминает РИА «Новости». В холдинг входят около 40 предприятий и организаций отрасли. В настоящее время на базе ОСК консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса России.

Севастополь, Игорь Юров

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