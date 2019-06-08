Лондон рассмотрит апелляцию Украины по российскому долгу в конце года

Верховный суд Великобритании в конце текущего года рассмотрит жалобу Киева на решение суда предыдущей инстанции, обязавшего Украину погасить российский кредит в три миллиарда долларов, выданный в 2013 году, и выплатить по нему проценты.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом во время встречи министров финансов G20 заявил замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.

Ранее заседание суда ожидалось в июне.

«Заседание Верховного суда точно состоится в конце этого года. Он будет рассматривать апелляцию России по одному пункту вердикта апелляционного суда и одновременно апелляцию Украины сразу по трем вердиктам апелляционного суда, вынесенным в нашу пользу», – рассказал замминистра.

«Это сложный набор судебных решений с непредсказуемыми последствиями. Сразу четыре основания было, по которым судились Россия и Украина. Может оказаться так, что Верховный суд примет решение о направлении в первичную инстанцию по любому из этих четырех пунктов. Или может полностью подержать Российскую Федерацию в отказе удовлетворения претензий по всем четырем позициям», – цитирует Сторчака РИА Новости.

«Поэтому о завершении суда мы ничего не можем сказать. Заседание Верховного суда состоится в конце года, но мы тоже не знаем, насколько оперативно он официально опубликует вердикт. Но слушания будут в конце года», – отметил замминистра финансов РФ.

Напомним, в июле 2017 года высокий суд Лондона обязал Украину выплатить России около 3,5 млрд долларов государственного долга.

Как сообщал «Новый День», Москва выдала Киеву кредит на размещение суверенных еврооблигаций на 3 миллиарда долларов в декабре 2013 года. В течение двух лет Украина исправно гасила кредит, но в конце 2015 года объявила дефолт. А потом попыталась выдать этот долг за частный, но МВФ признал его государственным.

Позже Россия подала встречный иск на вынесенное фактически в пользу Украины решение о полномасштабном рассмотрении дела с учётом якобы политических обстоятельств, сопровождавших выдачу Москвой кредита кабинету экс-президента Януковича.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 07.06.19

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