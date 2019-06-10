В Киеве заявили об увеличении пассажиропотока на границе с Крымом

В Киеве отметили увеличение пассажиропотока на границе с Крымом.

По данным министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в мае границу в обоих направлениях пересекли более 197 тысяч человек и 32 тысячи транспортных средств. Это на 40% больше, чем в апреле.

Как уже сообщал «Новый День», по данным погранслужбы России только с 1 по 12 мая с территории Украины на полуостров попали порядка 102,3 тысяч человек.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 10.06.19

Украина собирается доказать свои права на Крым в Гааге. / Киев признал убийства жителей Донбасса украинскими военными. / Словакия готова переключиться с украинской ГТС на «Северный поток – 2». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»