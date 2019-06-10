Оказался «свой»: экс-главу Апелляционного суда Крыма выпустили из украинского СИЗО

Апелляционный суд Киева отменил решение Голосеевского райсуда о продлении ареста бывшему крымскому судье Валерию Чернобуку.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится на официальной странице в Фейсбуке так называемой «прокуратуры АРК».

Защите удалось доказать, что Чернобук является действующим судьёй Украины, а предыдущее постановление Верховного суда о его увольнении является незаконным.

Напомним, экс-глава Апелляционного суда Крыма Валерий Чернобук был арестован на Украине в июле прошлого года.

Валерий Чернобук после отъезда из Крыма проживал в Днепропетровске (Днепре – укр.).

11 июля у него дома провели обыски представители прокуратуры несуществующей Автономной республики Крым и СБУ.

По версии следствия Чернобук «осуществлял подрывную деятельность»: после присоединения Крыма к России помогал «налаживать работу судебной системы».

Перебравшись из Крыма на Украину Чернобук несколько лет работал в Днепре судьей областного суда и даже успел побывать в АТО, куда отправился добровольцем, пишет украинская пресса.

Правда, в 2016 году его уволили за нарушение присяги.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 10.06.19

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