В рамках ФЦП – популярный курортный поселок Крыма в разгар туристического сезона утопили в грязи (ФОТО, ВИДЕО)

Один из популярных курортных поселков Крыма утонул в грязи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в поселке Заозерное (городской округ Евпатория) основным источником дохода являются курорты. «Заозерное – живописный уголок западного Крыма для семейного отдыха! – зазывают туристов многочисленные интернет-сервисы. – Пляжи бесплатные, заборов нет, войны нет, продукты в изобилии, с водой проблем нет». Правда, нет и дороги, по которой можно было бы проехать по поселку и подъехать к месту отдыха.

Дорогу начали строить в рамках ФЦП в апреле. И к июню центральная улица поселка превратилась в грязную реку. Возмущенные жители публикуют фото и видео в соцсетях, требуя ответа у председатель Евпаторийского городского совета Олеси Харитоненко и исполняющего обязанности главы города Романа Тихончука.

«Кто будет отвечать??? За сорванный сезон, за репутацию непролазной грязной дыры, за не способность организовать строительство, нормальные подъездные пути спецтранспорт, проходы к магазину, к морю, к дому?

Кто? Так стремительно бросился осваивать ФЦП по строительству дороги, что забыл обо всем: Центральную улицу поселка превратили в ров с водой ,который невозможно обойти и перепрыгнуть.

Кто? Распорядился снять дорожное покрытие, не завез сетки или всё необходимое для строительства?

Фото Елены Можаровской

Кто? Оставил целый микрорайон – Световой МАЯК (310 домов) – без подъездных путей? Кто? Организовал проезд городского автобуса за 1,5 км от микрорайона?

Кто? Оставил жителей выживать без спецтранспорта (пожарная, скорая, мусоровозы, такси)? Кто? Не может согласовать необходимые остановки (в проекте не согласованы необходимые остановки – даже наоборот: количество остановок уменьшено, а жители ещё не курсе, что им теперь необходимо будет ходить по 1,5 км за автобусом.

Кто это всё контролирует? Кто получает зарплату?» – такой эмоциональный пост появился сегодня в Facebook.

«Это кошмар. Учитывая, что Евпатория – это детский курорт, можно сказать: сезон сорван. Куда отдыхающие поедут?»

«Ужас ужасный! Позорище – не иначе. Я там месяц тому все дороги исходил. Чтобы дойти до остановки, приходится топать по это шняге километр туда – потом километр обратно. Через одну машину все останавливаются, и спрашивают как проехать туда-то... Никто не понимает, как ездить... Вошли в сезон через задний проход. Там и не работает никто толком. Так, видимость одна...», – отмечают крымчане.

«Самое интересное – тендер по строительству выиграла местная компания, но сил строить с двух сторон нет! Заозёрное – это не просто поселок. Это 18 санаторных баз, растянутость на 10 км, а дорогу отрезали с двух сторон. В данный момент создают видимость работы в начале поселка, а у нас никто не шевелится», – сообщают жители поселка, добавляя, что и другие дороги находятся в убитом состоянии:

«Объезд с Заозерного в Евпаторию – через 2-ую площадку, Уютное – дорога как после бомбежки 43-го года, позор!»

Обитателям Заозерного посоветовали обратиться к своему депутату. Но выяснилось, что их депутатом был Роман Тихончук, который ныне исполняет обязанности градоначальника.

Тогда им предложили обратиться к главе Крыма Сергею Аксенову и председателю Госсовета РК Владимиру Константинову, напоминая, что скоро выборы:

«А вы пригласите Аксенова с Константиновым – пусть пообещают, что после выборов наведут порядок. Ровно как 5 лет назад…»

Оказалось, что Аксенову жители Заозерного тоже писали, но ответа пока не получили.

«Никто не шевелится… 20 санаториев на территории Заозёрного и 4500 местных жителей, не считая приехавших гостей – эти все люди отрезаны от нормальной жизни», – констатируют крымчане.

«Проведение строительных работ по улице Аллея Дружбы (Заозерное) осуществляется в рамках реализации муниципального контракта, заключенного между администрацией города Евпатории и подрядной организацией по объекту ФЦП «Реконструкция улично-дорожной сети г. Евпатории, Республика Крым», – пояснили в секторе информационного сопровождения министерства курортов и туризма РК, подчеркнув, что ведомство не осуществляет финансирование указанных работ – средства выделяются через республиканское министерство строительства и архитектуры.

Тем не менее, уточнили:

«По информации заказчика (администрация города Евпатории) в рамках заключенного муниципального контракта строительные работы по ул. Аллея Дружбы в пгт. Заозерное включают в себя покрытие автодороги протяженностью 9,76587 км щебеночно-мастичным асфальтобетоном. На основании муниципального контракта на ул. Аллея Дружбы должны быть выполнены следующие виды работ:

– демонтажные работы;

– устройство земляного полотна;

– устройство дорожной одежды;

– устройство тротуаров;

– устройство парковочных площадок;

– благоустройство.

Выполнение работ по устройству земляного полотна и слоев дорожной одежды на участке от ул. Интернациональная до центра спорта «Эволюция» планируется к завершению до 20 июня 2019 года, участок от ул. Садовая до санатория «Маяк» – до 15 июля 2019 года, что позволит возобновить дорожное движение в данном направлении.

Реконструкцию остальных участков дороги по ул. Аллея Дружбы планируется приостановить на период курортного сезона 2019 года. Возобновление работ планируется с конца сентября 2019 года. В связи с закрытием проезда автотранспорта по ул. Аллея Дружбы на период проведения ремонта дорожного покрытия автобусы совершают объезд через с. Уютное. Как следствие увеличилась протяженность маршрута, что повлекло увеличение времени проезда автобусов по маршруту.

С целью улучшения качества перевозок перевозчиком на маршрут были добавлены 2 автобуса. Работа автобусов по маршруту регулярных перевозок по существующей схеме движения будет восстановлена после окончания ремонта и открытия проезда ул. Аллея Дружбы».

В таком виде центральная улица Заозерного может простоять все лето

Симферополь, Лиана Макоба

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