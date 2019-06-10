Крымским компаниям разрешили скрывать официальные сведения из-за санкций Запада

Правительство России принимает меры по сокрытию данных крымских предприятий, а также материковых компаний, работающих на полуострове – во избежание введения против них западных санкций.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», всем фирмам, которые находятся под угрозой санкционных ограничений, разрешено закрыть данные в ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юрлиц).

«Согласно документу, доступ к сведениям в ЕГРЮЛ о совладельцах, руководителях, лицензиях юрлица может быть закрыт в трех случаях: если в отношении юрлица действуют меры ограничительного характера иностранного государства; это один из уполномоченных банков для гособоронзаказа (список таких банков засекречен); юрлицо имеет место нахождения в Крыму. Также может быть закрыта информация о филиалах и представительствах юрлица в Крыму», – цитирует текст постановления «Интерфакс».

По данным издания, юридические лица будут сами решать, какую и в каком объёме информацию закрывать. Для сокрытия данных, компании должны направить соответствующее обращение, согласно указанной форме.

Напомним, на днях постпреды стран ЕС поддержали предложение о продлении антироссийских санкций, введенные за присоединение Крыма, еще на год.

Как сообщал «Новый День», ограничительные меры в отношении России были приняты ЕС в июне 2014 года. В первую очередь, они направлены против Крыма и Севастополя: введен запрет на импорт крымской продукции в ЕС, инвестиции в экономику полуострова, на туристические услуги в Крыму, экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям или для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах, техническую помощь, посреднические, строительные или инженерные услуги, связанные с инфраструктурой в этих секторах, и так далее. Санкции продлеваются ежегодно.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 10.06.19

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