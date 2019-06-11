Правительство Крыма раздает в безвозмездное пользование исторические памятники

Бюджетные деньги, направляемые на сохранение памятников культуры в Крыму, теперь будут осваиваться по-другому. И другими людьми.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в декабре 2018 года распоряжением крымского правительства была создана ГАУ Дирекция по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры. В документе говорилось: основным предметом деятельности ГАУ является осуществление функций заказчика, технического заказчика, организация и выполнение работ по сохранению, своевременному текущему и капитальному ремонту объектов сферы культуры, организация проектирования, строительства, реконструкции (в том числе с элементами реставрации).

То ли стало окончательно ясно, что минкульт с этими обязанностями не справляется, то ли решили искусственно удлинить путь прохождения (освоения) бюджетных денег, включив в него дополнительных участников.

21 мая новосозданная Дирекция (через Госкомитет конкурентной политики Совмина Крыма) выступила заказчиком выполнения ремонтно-реставрационных работ на объекте Большие и Малые Митридатские лестницы в Керчи (сумма закупки – 653 млн руб) и дворца «Ласточкино гнездо» – 79 млн руб. Оба памятника знамениты и являются объектами культурного наследия.

Напомним, освоение денег на реконструкцию обрушившей в 2015 году Митридатской лестницы уже несколько лет сопровождают скандалы со сменой подрядчиков, уголовные дела и увольнения чиновников.

6 июня на сайте госзакупок была опубликована информация о том, что определение поставщика (подрядчика, исполнителя) по обоим объектам отменено.

За комментарием «НД» обратился к директору ГАУ Дирекция по централизованному обслуживанию и развитию учреждений культуры Илье Алымчеву. Из открытых источников известно, что он прибыл в Крым из Московской области.

Директор пояснил, что ничего особенного не произошло, просто изменилась условия проведения конкурса, и 14 июня будет объявлено о новой процедуре закупки. Теперь это будет не конкурс, а аукцион – с теми же начальными суммами. На вопрос, как будут меняться эти суммы в ходе торгов (понижаться или повышаться), Алымчев не ответил. В список объектов, которыми в ближайшее время будет заниматься Дирекция, по его словам, вошел и Ханский дворец в Бахчисарае.

Одновременно с констатацией того, что конкурс не состоялся, на портале правительства Крыма появилось распоряжение о том, что на время выполнения функций заказчика по реализации мероприятий, связанных со всеми тремя перечисленными объектами исторического наследия, все они передаются в безвозмездное пользование Дирекции.

Возможно, Совмин не вкладывал негативного смысла в слова «безвозмездное пользование», но обывателя они могут насторожить. Тем более, что этим же распоряжением в такое же безвозмездное пользование Феодосийской епархии передаются два храма – церковь Святой Параскевы и храм Двенадцати Апостолов – они числятся в оперативном управлении за Музеем-заповедником «Судакская крепость», хотя находятся за стенами крепости. Как епархия будет пользоваться этими объектами недвижимости – понятно.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 10.06.19

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