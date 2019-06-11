Крым и Севастополь теряют позиции по социально-экономическому положению

Крым и Севастополь снижают позиции по социально-экономическому положению. Соответствующий рейтинг субъектов РФ ежегодно составляет «РИА Рейтинг».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рейтинг построен на основе агрегирования ключевых показателей регионального развития за 2018 год. Его результаты позволяют судить об уровне с экономического развития того или иного региона, его позициях на экономической карте России, а также определить динамику развития.

Анализируемые показатели были условно разделены на четыре группы: показатели масштаба экономики; эффективности экономики; бюджетной сферы и социальной сферы.

На первом этапе был рассчитан рейтинговый балл субъекта Федерации по каждому показателю, на втором – рейтинговый балл региона по группе факторов (среднее арифметическое рейтинговых баллов всех входящих в группу показателей), на третьем – интегральный рейтинговый балл (среднее геометрическое рейтинговых баллов всех анализируемых групп факторов). Рейтинговый балл субъекта Федерации по каждому показателю варьировал в диапазоне от 1 до 100. Наилучшее максимально возможное значение показателя рейтингового балла – 100, наихудшее – 1.

Крым, получив интегральный рейтинг 42,184, спустился с 35 места на 39-е. Севастополь с рейтингом 29,476 перешел с 62-го на 63 место.

Согласно официальной статистике, среднедушевые доходы населения в 2018 году в Крыму составили 27 тысяч 861 рубль, в Севастополе – 35 тысяч 737 рублей. Уровень безработицы составляет соответственно 3,7% и 2,8%.

Денежные доходы населения превышают стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг в 1,53 раза в Крыму и в 1,89 раза в Севастополе.

За чертой бедности ( то есть имеют доходы ниже прожиточного минимум) живут 17,3% крымчан и 12,9 севастопольцев.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 11.06.19

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