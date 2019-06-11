В Крыму объявлена чрезвычайная пожарная опасность

В Крыму объявлено экстренное предупреждение: в ближайшие дни на полуострове ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», до конца недели температура воздуха днем будет достигать +33 градусов. При этом 11-12 июня в восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В других территориях возможны грозы с небольшими осадками, что, учитывая жару, тоже может привести к стихийному возгоранию.

Скорость ветра может достигать 17 метров в секунду. В такую погоду даже небольшая искра способна вызвать масштабный пожар.

Поэтому запрещается разводить в лесах костры, жечь траву, использовать мангалы и другие приспособления с открытым огнем, а также пиротехнические изделия.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 11.06.19

Крым и Севастополь теряют позиции по социально-экономическому положению. / Правительство Крыма раздает в безвозмездное пользование исторические памятники. / «Это саботаж!» В Феодосии назревает очередной бунт, жители грозят перекрыть трассу. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»