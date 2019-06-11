В Крыму пройдет выездное совещание МЧС России: соответствующее решение было принято сегодня пленарном заседании в Совете Федерации в рамках правительственного часа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Крыму предполагается обсудить вопросы социальных гарантий работников противопожарной службы, а также нюансы их пенсионного обеспечения.

Вторая часть совещания будет посвящена нормативно-правовому регулированию АПК «Безопасный город».

Дата совещания пока не определена.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 11.06.19

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