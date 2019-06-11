В Крыму пройдет выездное совещание МЧС России: соответствующее решение было принято сегодня пленарном заседании в Совете Федерации в рамках правительственного часа.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Крыму предполагается обсудить вопросы социальных гарантий работников противопожарной службы, а также нюансы их пенсионного обеспечения.
Вторая часть совещания будет посвящена нормативно-правовому регулированию АПК «Безопасный город».
Дата совещания пока не определена.
Москва, Игорь Юров
Москва. Другие новости 11.06.19
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