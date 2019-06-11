Число отказов украинцам на въезд в ЕС подскочило на 55%

В 2018 году пограничные службы стран Евросоюза запретили въезд и развернули на границе свыше 57 тысяч украинцев.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба НПО «Европа без барьеров».

«По итогам 2018 года это был самый проблемный количественный показатель. В 2018 году украинцы получили 57 593 отказа во въезде на границах ЕС, это на 55% больше чем в прошлом году (37 114), и стали лидерами по этому показателю», – сообщили в организации.

Основными причинами отказа названы недостаток финансовых средств для пребывания в ЕС и отсутствие подтверждающей цель визита документации.

Напомним, в марте текущего года международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International пригрозила Киеву, что Европа может заморозить безвизовый режим с Украиной, а МВФ – оставить Киев без финансовой помощи.

В сообщении организации указывается, что Украина может лишиться безвиза с Евросоюзом и остаться без кредитов Международного валютного фонда из-за решения Конституционного суда страны об отмене статьи об уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение (ст. 368-2 УК).

В прошлом году в ЕС заявили, что Украина и Грузия должны принять меры по предотвращению массового бегства своих граждан в Европу. В противном случае режим безвизового въезда в ЕС для этих стран будет отменен.

Недовольство Евросоюза вызвано огромным числом нарушений со стороны граждан Грузии и Украины, поэтому руководство этих стран пытаются заставить наладить четкий контроль за миграционными потоками: кто выезжает, куда и зачем, а также забирать назад граждан, пытающихся с помощью безвиза нелегально осесть в ЕС.

Симферополь, Валентин Карамазов

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