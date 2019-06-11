В Киеве политику Нацбанка Украины определял российский гражданин

Главный экономист Европейского банка реконструкции и развития, временно переехавший во Францию гражданин России Сергей Гуриев подробно обсудил сегодня в Киеве состояние украинской экономики и финансового рынка «Незалежной» с главой Нацбанка Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится на официальной странице Национального банка Украины в Фейсбуке.

Глава финансового учреждения Яков Смолий заявил, что Украина продолжит сотрудничество с Международным валютным фондом и будет выполнять все совместно принятые программы. Переговоры начнутся уже в этом году.

Отмечается, что своё заявление глава украинского Набанка сделал на встрече с главным экономистом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сергеем Гуриевым.

«На встрече обсуждалась текущая ситуация в экономике Украины и на финансовом рынке. В частности, обсудили перспективы обслуживания внешнего долга Украины, процесс подготовки к вхождению международных финансовых организаций в капитал государственных банков и потенциальное участие в этом ЕБРР, а также развитие электронных платежей», – говорится в сообщении.

«Смолий также напомнил о намерениях центрального банка разработать и утвердить до конца года новую стратегию реформирования финансового сектора Украины на 2020-2025 годы, работа над которой уже ведется.

Со своей стороны представители ЕБРР выразили свою поддержку политике гибкого курсообразования и режима инфляционного таргетирования, которых придерживается Нацбанк. Они также отметили необходимость сохранения независимости НБУ, поскольку, как показывает опыт других стран, это является залогом здоровой экономической политики», – сообщает Нацбанк Украины.

Напомним, в 2013 году ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев покинул пост и выехал во Францию, опасаясь преследования со стороны Следкома РФ. Спустя три года он заявил, что имеет только российское гражданство и не собирается от него отказываться, так как намерен вернуться, когда почувствует, что ему больше не угрожает опасность.

В свою очередь, президент России Владимир Путин отметил, что Гуриева «никто не выгонял», и руководство России будет приветствовать его возвращение на родину.

Симферополь, Валентин Карамазов

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