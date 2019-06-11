Новый глава внешней разведки Украины награждён медалью ФСБ

Назначенный сегодня президентом Зеленским глава Службы внешней разведки Украины Владислав Бухарев имеет медаль «За боевое содружество» ФСБ РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», награда Бухареву вручена за совместную операцию по выявлению и разоблачению международной преступной группы драгдилеров в 2004 году.

Об этом факте своей биографии Бухарев указал в агитационной листовке во время выборов в Верховную Раду в 2014 году от партии Юлии Тимошенко «Батькивщина». По его словам, – не ради хвастовства, а чтобы «пресечь кривотолки».

«Я несколько раз видел в интернете как люди упрекали меня в том, что в моих листовках написано о российской награде, поэтому я считаю нужным рассказать вам откуда она у меня.

У меня есть медаль «За боевое содружество». Приблизительно 10 лет назад я принимал участие в проведении международной операции по предотвращению переправки большой партии наркотиков из стран Латинской Америки в Европу.

В этой операции были задействованы правоохранители различных стран, в том числе из США, России, Европы, Никарагуа и т.д.

Также, люди удивляются, почему я указал этот факт в своих листовках. Я не хвастаюсь этой наградой, но считаю неправильным скрывать такие факты от людей. У меня есть принципы, один из главных – честность», – утверждал Бухарев в 2014 году.

Фото: «Страна.UA»

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.06.19

Крым посетит комиссар Совета Европы по правам человека. / В Киеве политику Нацбанка Украины определял российский гражданин. / В Крыму грозятся побить все туристические рекорды. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»