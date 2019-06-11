Украина точно не войдёт в ЕС до 2030 года

Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что через десять лет Украина не станет членом ЕС, так как уже упущено время для начала переговоров.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке.

«Немного досадно выступать в роли разрушителя мифов и говорить людям правду после того, как им нарассказывали сказок. Кто-то слышал, что будем вступать в ЕС в 2025. Это глупости, ведь для этого уже давно должны были вестись переговоры о вступлении.

Кто-то слышал, что через 10 лет – уже реальнее, но все еще глупость. Ведь для этого переговоры о вступлении надо было начинать буквально завтра», – рассуждает Климкин.

Вместе с тем, чтобы закончить свою мысль «на позитивной ноте», глава МИД «Незалежной» попытался успокоить украинцев, заявив, что «мы это точно сделаем. Но для этого нам нужно точно стать на голову лучше всех предыдущих кандидатов».

Напомним, что Павел Климкин никак не может уйти со своего поста. Скоро месяц, как он подал заявление об отставке. Вместе с президентом Зеленским они уже дважды уговаривали Верховную Раду утвердить отставку, однако депутаты не могут набрать достаточное количество голосов для принятия решения.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.06.19

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