На Украине заявили, что европейский комиссар не попадёт в Крым без разрешения Киева

Глав МИД Украины Павел Климкин заявил, что анонсированный в России визит комиссара Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович в Крым является «разводом» Москвы – и не может состояться без надлежащего оформления в Киеве.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом Климкин написал в своём Твиттере.

«Очередной российский «развод» о визите комиссара СЕ по правам человека Дуни Миятович в оккупированный Крым. Такой визит должен согласовываться с нами и происходить согласно украинскому законодательству. А потёмкинсике деревни Россия показывать умеет, мы это хорошо знаем. Но, как говорят, глупых нет», – язвит Павел Климкин.

Напомним, вчера в министерстве иностранных дел России заявили, что достигнута договорённость о визите в Крым с 7 по 11 октября комиссара Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович.

Ранее все визиты еврочиновников в Крым отменялись по причине того, что Москва требовала оформлять посещение полуострова согласно российскому законодательству, однако в ЕС на это не соглашались.

Уступили в этот раз Москве в Совете Европы или нет, не сообщается.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 12.06.19

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