В Турции предложили признать Крым в обмен на признание Москвой Северного Кипра

Россия и Турция могли бы обменяться признаниями территорий, статус которых оспаривается другими странами.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью турецкой газете Aydınlık заявил профессор стамбульского Университета Малтепе, эксперт по международным отношениям, доктор Хасан Уна.

«Я бы на месте президента Эрдогана предложил Путину позволить Турецкой Республике Северного Кипра открыть представительство в Москве. Её министерство иностранных дел отправляло бы приглашения на некоторые мероприятия. Вместе с тем предложил бы, чтобы Россия начала авиарейсы в Турецкую Республику Северного Кипра, взамен «Турецкие авиалинии» наладили бы рейсы в Крым. На следующем этапе после этого Турция признала бы Крым российской территорией, а Россия официально признала бы Турецкую Республику Северного Кипра», – сказал турецкий эксперт.

Кроме того, Хасан Уна предложил объединить военные возможности России и Турции в Средиземноморье.

«В Восточном Средиземноморье постепенно растет напряжение. Турция не может оставаться сторонним наблюдателем. Турция должна создать крупную, эффективную морскую базу для сдерживания. Безопасность этой базы должна быть обеспечена с помощью С-400.

В Сирии находится российская крупная морская база. У России и Турции общие интересы. Они могут вместе действовать в Восточном Средиземноморье. Если Россия признает Турецкую Республику Северного Кипра, с Россией также можно будет заключить новые военные соглашения», – приводит слова профессора «ПолитНавигатор».

Ометим, что пока позиция турецкого учёного идёт в разрез с завлениями МИД Турции о непризнании российского статуса Крыма.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 12.06.19

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