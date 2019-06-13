Тариф на сжиженный газ в Крыму существенно вырастет

В Крыму увеличится тариф на сжиженный газ. Рост ожидается существенный – почти на 20%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 18 июня розничная цена на сжиженный газ в баллонах весом 21 кг с доставкой до потребителя возрастет с 856 рублей до 1 тысячи 24 рублей.

В Госкомитете по ценам и тарифам объяснили увеличение стоимости риском перебоев в поставке сжиженного газа населению из-за убытков предприятия «Крымгазсети» в связи с изменениями в законодательстве. В частности, розничная цена на сжиженный газ теперь включает затраты на его доставку ж/д, автотранспортом, а также затраты, необходимые для доставки газа потребителям.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 13.06.19

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