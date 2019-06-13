Генерал СБУ: Аэродром под Тирасполем готов к приёму российской авиации

Военная инфраструктура Приднестровья находится в боеготовом состоянии на случай украинских провокаций или прямой агрессии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», это следует из комментария экс-замглавы СБУ генерал-майора Виктора Ягуна украинскому телеканалу «Эспрессо».

Стоит отметить, что Ягун подаёт факт укрепления Приднестровьем своей обороноспособности в условиях враждебных намерений Киева и его кураторов в НАТО, как «агрессивные планы Кремля».

«Очень большая опасность потому, что не столько опасен этот контингент, который там находится – полторы тысячи человек, сколько опасна сама инфраструктура, которую они защищают.

В частности, восстановленный военный аэродром, который способен принимать большие мощные самолеты на своей территории. Это плацдарм для гипотетической атаки в сторону юга Украины. Это самая большая опасность», – переживает Ягун.

Бывшего замглавы СБУ поддержал военный эксперт Валентин Бадрак, добавив, что Украина также должна учитывать опасность, якобы исходящую с белорусского направления.

«Мы должны учитывать, что спецслужбы России всегда имели глобальные амбиции и унаследовали эти амбиции от СССР. Для нас очень важно понимать, что линия фронта у нас не одна, которая проходит на Донбассе. Их несколько – и Белоруссия, и Молдавия», – рассуждает Бадрак.

Напомним, Украина в последнее время усиливает свою группировку в Одесской области на границе с Приднестровьем.

По мнению международных наблюдателей, НАТО наращивает военную блокаду Тирасполя, чтобы попытаться исключить вмешательство России на случай насильственного присоединения Приднестровья к Молдове.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 13.06.19

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