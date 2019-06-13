Крым и Севастополь оказались на последнем месте в России по бизнес-демографии

Крым и Севастополь оказались на последнем месте в России по продолжительности жизни бизнеса. Анализ проводила аудиторско-консалтинговая группа FinExpertiza.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из всех компаний, работающих на сегодняшний день в Севастополе, только 7,8% перешагнули отметку в 5 лет, в республике Крым – 10,7%.

ТО, что полуостров сравнительно недавно интегрирован в экономику России, объясняет эти показатели лишь отчасти. Гораздо большую роль играют санкции, а также общероссийские факторы: «Главные сложности, с которыми сталкиваются компании, – это высокая кредитная ставка, ограничивающая доступ к финансовым ресурсам, отсутствие необходимых навыков ведения бизнеса, кадровый дефицит, а также затрудненный доступ к рынкам сбыта и, зачастую, отсутствие информации о тех мерах поддержки, которые предлагает тот или иной регион», – заявила председатель совета директоров сети FinExpertiza Елена Трубникова.

Больше всего компаний-долгожителей в Магаданской области (старше пяти лет 65,4%).

В целом по России только 46,11%, ведущих активную деятельность, работают более 5 лет.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 13.06.19

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