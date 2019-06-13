Украинская судэкспертиза: Автор хита «Червона рута» был убит

Украинские судебные эксперты спустя 40 лет опровергли официальную версию следователей УССР о самоубийстве автора легендарного советского хита «Червона рута» композитора Владимира Ивасюка.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о вероятном убийстве Ивасюка заявили в Киевском НИИ судебных экспертиз (КНИИСЭ).

Директор института Александр Рувин подчеркнул, что композитор физически не мог совершить самоубийство тем способом, которое описано в материалах дела.

«Следственный эксперимент мы провели в мае этого года. Когда наши эксперты ознакомились с материалами дела, стало очевидным, что нужен экспертный эксперимент – при подобных к гибели Ивасюка обстоятельствах.

Наши эксперты проанализировали все материалы дела и подобрали похоже дерево – такой же породы, подобного размера – соответствующей высоты, диаметра ствола, расположения веток... Словом, все элементы были подобраны близко к той ситуации, которая была тогда», – отметил Александр Рувин.

По его словам, специалисты рассмотрели несколько вероятных в данных обстоятельствах способах самоубийства и провели три эксперимента.

«Первым решался вопрос, мог ли потерпевший сам залезть на дерево, на высоту ветви 1,7 метра, завязать узел и совершить самоубийство. Вторым – возможно ли инсценировать самоубийство с помощью подручных средств – лестницы, подставки и т.д., хотя на том месте ничего подобного обнаружено не было. И третье – возможно ли провести инсценировку самоубийства без применения этих подручных средств», – рассказал директор НИИ и добавил, что в ходе экспериментов был подобран статист, полностью соответствующий физическим данным погибшего.

«И в результате эксперимента было установлено, что завязать узел и провести инсценировку самоубийства даже очень сильный физически человек не смог бы. Очевидно, что ему для этого понадобилась бы чья-то помощь», – отметил Рувин.

Мало того, даже при наличии всех необходимых подручных средств, в этих условиях Ивасюку понадобилась бы помощь даже не одного и не двух, а трёх человек.

«Кроме того, эксперты также исследовали одежду, обувь потерпевшего – по фотографиям в материалах дела, описанию вещей, протоколах осмотра. Ведь если бы человек влезал на дерево, должны были остаться следы на подошвах, на одежде... Тем временем в протоколах осмотра указано, что их не было», – сказал Рувин.

В данный момент, рассказал директор института, результаты экспертизы передаются под подпись следственным органам.

«Группа экспертов-медиков, с которыми мы сотрудничали, приобщает свою часть, и мы будем передавать материалы следственным органам, которые нам эту экспертизу назначали. Далее будем смотреть, какое решение они примут. То есть мы предоставляем результаты исследования, а дальше слово за львовской прокуратурой», – рассказал Рувин.

Как известно, 30-летний композитор и исполнитель Владимир Ивасюк бесследно исчез 24 апреля 1979 года.

18 мая 1979 года он был найден повешенным в лесу недалеко от Львова.

Следствие пришло к выводу, что Ивасюк совершил самоубийство на почве психического расстройства и через два месяца закрыло дело «за отсутствием состава преступления».

Напомним, композитор Владимир Ивасюк автор более 100 песен. Хит «Червона рута» был написан им в 1970 году.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 13.06.19

Россия готова к продлению газового транзитного договора с Украиной на действующих условиях. / Крым и Севастополь оказались на последнем месте в России по бизнес-демографии. / Генерал СБУ: Аэродром под Тирасполем готов к приёму российской авиации. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»