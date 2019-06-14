На Крымском мосту завершили монтаж первого железнодорожного пути

Завершен монтаж первого из железнодорожных путей Крымского моста: в этом направлении поезда будут двигаться с полуострова на материк.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», путь прокладывался с двух берегов Керченского пролива: бригады двигались навстречу друг другу и встретились под сводом арки. На главном участке стройки была проведена стыковка двух именных звеньев – «Тамань» и «Керчь», сообщили в инфоцентре Крымского моста.

Для прокладки колеи длиной 19 км использовано 2,5 тыс тонн рельсов и 38 тыс железобетонных шпал. До полного завершения железнодорожной части моста, по этому пути будут транспортировать рельсошпальную решетку и щебень с баз на краснодарской стороне пролива.

На втором пути, ведущем из Краснодарского края в Крым, осталось уложить 7 км: рельсы и шпалы собираются в 25-метровые звенья на берегу и перевозятся на мост на специальных платформах, а потом из звеньев формируются участки пути длиной по 440 м. Между ними ставятся уравнительные приборы для компенсации температурных напряжений.

Провести стыковку звеньев планируется в ближайшее время, после чего начнутся работ по обустройству путей необходимым для организации железнодорожного движения.

Продолжается строительство подходов – со стороны Крыма это двухпутная дорога от моста до станции Багерово длиной 18 км, полвина уже готова. Одновременно возводится новая станция «Керчь-Южная»: здесь расположится вокзал на 200 человек, пост электрической централизации и блокировки и парк путей для приема и отправления грузовых и пассажирских поездов.

Подход со стороны материка представляет собой двухпутный участок длиной 40 км, верхнее строение готово в полном объеме, практически завершены искусственные сооружения, включая мосты и путепроводы. На этой стороне пролива строится станция «Тамань-Пассажирская»: вокзал вместимостью до 50 человек, грузовой и пассажирский парки путей.

Напомним, открыть движение по железнодорожной части моста планируется в декабре текущего года. Первые пассажирские составы будут ходить в Москву и Санкт-Петербург. Начать массовое движение поездов предполагается весной 2020 года.

Керчь, Лиана Макоба

Керчь. Другие новости 13.06.19

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