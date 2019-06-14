На Крым надвигается шторм

На Крым надвигается сильная гроза – объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по РК, днем и до конца суток 14 июня на полуострове ожидаются сильные ливни, грозы, крупный град, шквалистый ветер (скорость 20-25 м/с).

В выходные возможность гроз сохранится, при этом жара усилится.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 14.06.19

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