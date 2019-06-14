В Крыму вдвое выросла площадь побитых градом земель, получить компенсацию будет непросто

В Крыму существенно увеличилась площадь сельхозугодий, пострадавших от града: если неделю назад министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин сообщал, что град накануне побил 3,5 тысяч гектаров, то сегодня озвучили цифры более чем в 2 раза больше.

«В текущем году от дождя и града с начала июня по данным районов пострадали 7,6 тысячи гектаров сельскохозяйственных культур – зерновые, овощи, многолетние – в Нижнегорском, Красноперекопском, Первомайском, Раздольненском, Сакском, Симферопольском, Черноморском и Ленинском районах», – заявила сегодня на заседании расширенной коллегии министерства сельского хозяйства РК начальник управления растениеводства и механизации Наталья Шереметьева.

«В текущем году от дождя и града с начала июня по данным районов пострадали 7,6 тысячи гектаров сельскохозяйственных культур – зерновые, овощи, многолетние – в Нижнегорском, Красноперекопском, Первомайском, Раздольненском, Сакском, Симферопольском, Черноморском и Ленинском районах», – сообщила Шереметьева.

Для того, чтобы получить компенсацию ущерба, причиненного стихией, нужно официально попасть в зону ЧС – этот режим объявляет администрация района. МЧС должен подтвердить законность данного решения, после чего республиканские власти запросят средства на федеральном уровне.

Походе, что большинство сельхозпроизводителей, пострадавших от разгула стихии, остнутся без компенсаций – ЧС муниципального характера объявлена пока лишь в Раздольненском районе.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 14.06.19

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