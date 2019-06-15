Бывший канцлер Германии назвал законным возвращение Крыма в Россию

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что присоединение Крыма к России было абсолютно законным.

«Крым – это давняя русская территория, – цитирует экс-главу ФРГ Bild. – Во времена СССР не имело значения, куда Крым был приписан территориально. Но теперь это уже не так»

Шредер подчеркнул, что вхождение Крыма в состав России соответствовало желанию населения полуострова, было выполнено абсолютно законно с юридической точки зрения, поэтому нельзя считать это «агрессией» со стороны России.

Что же касается Украины, то этой стране, по мнению бывшего канцлера, нужно прекратить военные действия в Донбассе и выполнить Минские соглашения.

Берлин, Игорь Юров

Берлин. Другие новости 14.06.19

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