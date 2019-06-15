Киевский блогер обвинила Александра Цекало в давнем желании «распилить Украину»

Бывший муж певицы Лолиты, украинский и российский шоумен и продюсер Александр Цекало является одним из самых старых украинских «сепаратистов», который мечтал об отделении Крыма вместе с Карпатами ещё в 1999 году на Первом канале российского телевидения.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом во время Всеукраинского фестиваля блогеров «Днепровский пост» заявила известный киевский блогер Татьяна Микитенко.
«Наша независимость – это была такая же иллюзия, как вот это «равноправие», которое было в Советском Союзе...
Неосмотрительно подумали, что «о, окей, у нас вот есть независимость, значит, она у нас есть, и никто не будет в это вмешиваться». Да постоянно вмешиваются!
Я сегодня выложила видеоролик, новогодняя передача 1999-го года Лолита и её муж тогдашний, и они говорят: «Нам кажется, в этом году Украина нам вернёт Крым», а Цекало продолжает: «И будет предлагать Карпаты в нагрузку». 1999-й год, о чём вы говорите, кто в 2004 году нас пытался распилить, они всегда нас планировали распилить рано или поздно», – приводит слова возмущённой Микитенко «ПолитНавигатор».
Цекало прогнозирует возврат Крыма
Видео пользователя YouTube «Flatron Ls».
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 15.06.19
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