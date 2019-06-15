Киевский блогер обвинила Александра Цекало в давнем желании «распилить Украину»

Бывший муж певицы Лолиты, украинский и российский шоумен и продюсер Александр Цекало является одним из самых старых украинских «сепаратистов», который мечтал об отделении Крыма вместе с Карпатами ещё в 1999 году на Первом канале российского телевидения.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом во время Всеукраинского фестиваля блогеров «Днепровский пост» заявила известный киевский блогер Татьяна Микитенко.

«Наша независимость – это была такая же иллюзия, как вот это «равноправие», которое было в Советском Союзе...

Неосмотрительно подумали, что «о, окей, у нас вот есть независимость, значит, она у нас есть, и никто не будет в это вмешиваться». Да постоянно вмешиваются!

Я сегодня выложила видеоролик, новогодняя передача 1999-го года Лолита и её муж тогдашний, и они говорят: «Нам кажется, в этом году Украина нам вернёт Крым», а Цекало продолжает: «И будет предлагать Карпаты в нагрузку». 1999-й год, о чём вы говорите, кто в 2004 году нас пытался распилить, они всегда нас планировали распилить рано или поздно», – приводит слова возмущённой Микитенко «ПолитНавигатор».

Цекало прогнозирует возврат Крыма

Видео пользователя YouTube «Flatron Ls».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.06.19

Без фейков не возвращайтесь! Зеленский отправил телевизионщиков в Донбасс. / Меркель и Макрон приедут в Киев и «оторвут голову» виновным в саботаже газового договора с Россией. / Новак отрицает проблемы с «Северным потоком – 2». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»