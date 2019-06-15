На Украине обнаружили две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба»

Украинская компания «Укртранснафта» недалеко от российской границы обнаружила и ликвидировала две несанкционированные врезки в нефтепровод «Дружба».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила пресс-служба госкомпании.

«Специалисты «Укртранснафты» 14 июня обнаружили повреждения второй очереди нефтепровода «Броды-Госграница» («Дружба»). Злоумышленники присоединили к трубе шланг длиной 250 метров и провели его по поверхности почвы. По состоянию на 16.45 специалисты компании устранили врезку к магистральному нефтепроводу», – говорится в сообщении.

Кроме того, в 50 километрах от обнаруженного несанкционированного подключения специалисты «Укртранснафты» выявили ещё одну незаконную врезку с краном и шлангом.

На данный момент, аварийные бригады компании ликвидировали оба неаснкционированных вмешательства.

Как сообщал «Новый День», 19 апреля возникла проблема с качеством нефти, поступающей из России в Белоруссию по трубопроводу «Дружба». В сырье оказалось повышенное содержание хлоридов.

Белоруссии пришлось приостановить экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии. Президент РФ Владимир Путин назвал это ЧП ударом по имиджу страны. В мае поставки возобновились.

Симферополь, Валентин Карамазов

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