В России выявлены грубые нарушения в системе лекарственного обеспечения, в числе нарушителей Крым и Чечня

В 16 регионах России выявлены грубые нарушения в системе льготного обеспечения граждан лекарствами. Об этом по итогам проверки Росздравнадзора сообщило министерство здравоохранения РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в числе нарушителей Крым, Дагестан, Хакасия, Карелия, Краснодарский край, Брянская, Самарская, Кемеровская области.

Среди наиболее частых нарушений: отсутствие контроля со стороны местных органов управления здравоохранением за определением потребности в лекарствах, а также использованием уже закупленных препаратов.

Например, в Орловской, Самарской, областях, а также Адыгее и Чечене не выписывали лекарства, несмотря на наличие медицинских показаний.

Жители Ярославской области не могли получить лекарства для лечения бронхиальной астмы, сердечно-сосудистых, неврологических и других заболеваний из-за несвоевременно проведенной закупки. Кроме того, на протяжении длительного периода не закупались медицинские изделия для контроля уровня глюкозы в крови.

Аналогичная ситуация сложилась в Крыму. Жители полуострова с начала текущего года жаловались на нехватку препаратов по льготным рецептам, в то время как деньги на закупку необходимого количества медикаментов были выделены вовремя и в достаточном количестве. В правительстве РК ситуацию объяснили сбоями в закупках и поставках в начале года.

Отметим, что из-за подобных сбоев крымчане, в том числе и диабетики, не могли поучить жизненно необходимые лекарства, по меньшей мере, до середины апреля.

При этом, подчеркнули в Мнздраве, в ряде регионов нарушения не были устранены даже после получения предписаний Росздравнадзора. В результате злостным нарушителям – Брянской, Новгородской, Саратовской областям и Республике Крым выписано 13 протоколов, а материалы проверки направлены в прокуратуру и другие органы государственной власти.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 15.06.19

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