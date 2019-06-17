Крым захлестнули пожары: в регионе объявлена чрезвычайная пожарная опасность

В Крыму за минувшие выходные произошло 59 пожаров, большинство из них – возгорание сухой травы, сообщили в региональном управлении МЧС. На полуострове сегодня и в ближайшие три дня сохраняется чрезвычайная пожарная опасность из-за тридцатиградусной жары.

По данным ведомства, наибольшее количество пожаров зафиксировано в Керчи (16 возгораний), Феодосии (8) и Евпатории (7). Пожарным удалось не допустить переход огня на жилые дома, дачи и лесные массивы, отчитались спасатели.

Как отмечают пожарные, самой распространенной причиной пожаров остается человеческий фактор. Из-за высокой пожарной опасности в МЧС призвали жителей и гостей Крыма не жечь траву, не бросать горящие спички и окурки, не допускать бесконтрольное сжигание мусора.

В лесах с 17 по 20 июня запрещается разводить костры, использовать мангалы и другие приспособления с открытым огнем, а также пиротехнические изделия, а также оставлять на освещенном солнцем месте бутылки или осколки стекла.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

Симферополь. Другие новости 17.06.19

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