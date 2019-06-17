Lviv и Kyiv: в Белоруссии пошли на поводу у американцев

Главный аэропорт Белоруссии присоединился к спровоцированной американским советом по географическим названиям акции #KyivNotKiev.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», аэропорт Минска исправил на своих информационных табло латинские наименования в русской транслитерации Lvоv и Kiеv на украинизированные – Lviv и Kyiv.

Напомним, ранее совет США по географическим наименованиям внёс изменения в написания украинских городов в международную базу географических названий.

Однако в России отказались менять прежнее международное название Lvоv и Kiеv на украинизированный вариант, сославшись на указ президента России Бориса Ельцина, в котором прописаны латинские наименования всех бывших советских республик.

«В российских картографических произведениях и изданиях наименование города как «Киев» употребляется в соответствии с российским законодательством», – заявили в Росреестре.

Тем не менее, международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) по традиции использует базу Совета США по географическим названиям.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.06.19

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