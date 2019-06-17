Макрон осадил Зеленского по «Нормандскому» формату и поторопил с «Минским»

Президент Франции Эмманюэль Макрон посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому побыстрее выполнять мирные обещания по Донбассу, данные на своей инаугурации.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом Макрон заявил на совместном брифинге с Зеленским по итогам двусторонних переговоров в Париже.

«Президент Зеленский сказал, что приоритет его мандата – возобновить мир и заставить оружие замолчать, пойти на путь переговоров с повстанцами, которые уже начались, и мы хотим вернуться к формату Минскому, чтобы страна вернулась к миру. Я заверяю, что я готов поддержать вас, господин президент, в этом намерении, а также в диалоге с Россией», – напомнил Макрон.

Вместе с тем французский президент посоветовал Зеленскому не спешить объявлять публично на всех площадках о скорой встрече в международном «Нормандском формате» (Украина, Франция, Германия и Россия) – как о решённом вопросе.

Для этого украинскому президенту следует сначала выполнить свою часть работы.

«Когда время наступит, мы сможем – Франция готова – провести заседание Нормандского формата, чтобы поддержать обязательства. Но до этого времени нам нужны в ближайшее время определенные жесты, определенные шаги, чтобы было подтверждено намерение выполнять обязательства», – подчеркнул Макрон.

Напомним, недавно в Кремле заявили, что прежде чем встречаться в рамках «Нормандского формата», Киев должен сделать «домашнюю работу» и чётко сформулировать свою позицию.

Крым. Другие новости 17.06.19

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