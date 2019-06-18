Роспотребнадзор не рекомендует купаться на пляжах двух популярных городов Крыма

Жителей и туристов просят воздержаться от купания на пляжах Алушты и Севастополя.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю, пробы морской воды, взятые в этих городах с 7 по 14 июня, не соответствовали требованиям безопасности по микробиологическим показателям.

Отметим, что сегодня днем в Севастополе воздух прогреется до +32 градусов Цельсия, на ЮБК – до +31 градуса. Температура морской воды у берегов Севастополя и Алушты достигла +25 градусов. При таких условиях в воде начинают размножаться болезнетворные бактерии, что повышает риск получить ротавирусную инфекцию.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 18.06.19

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