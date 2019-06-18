В Крыму создадут специальную сеть связи для социальных объектов

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 июля 2019 года провести необходимые мероприятия для подключения к мобильной связи и интернету социально значимых объектов в Крыму. Работы будут проводиться в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» нацпроекта «Цифровая экономика».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в целом по России до 2024 года к мультидиапазонной сети беспроводного широкополосного доступа планируется подключить более 41 тысячи учебных заведений, 33 тыс фельдшерско-акушерских пунктов, 16,5 тыс. органов госвласти и местного самоуправления, 5,7 тыс пожарных частей и постов, 4 тыс подразделений Росгвардии, 2,8 тыс избиркомов субъектов и территориальных избиркомов, а также 160 участковых пунктов полиции.

До 1 июля необходимо определить, какие соцобъекты должны быть обеспечены связью в течение ближайших полутора лет.

Мультидиапазонная сеть беспроводного широкополосного доступа будет работать на основе технологии LTE в диапазоне 450 МГц, 1,8 ГГц и 2,3-2,4 ГГц. Предполагается, что такая связь будет особенно востребована фельдшерско-акушерскими пунктами и подразделениями полиции.

В поручении президента особо подчеркивается: подрядчики должны использовать телеком-оборудование преимущественно российского производства. К 1 сентября будут определены правила недискриминационного доступа операторов связи к данной инфраструктуре.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 18.06.19

Роспотребнадзор не рекомендует купаться на пляжах двух популярных городов Крыма. / Сестра его жены, сослуживцы ее матери: в Госсовете Крыма опять собираются устроить «междусобойчик». / Макрон осадил Зеленского по «Нормандскому» формату и поторопил с «Минским». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»