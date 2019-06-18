С плато Ай-Петри сорвалась туристка: ЧП произошло днем 17 июня.

Как сообщили РИА «Новый День» в «Крым-Спас», 30-летняя жительницы Уфы гуляла по плато в одиночку, заблудилась и в районе вершины Ат-Баш (над Симеизом) забрела на сложный скалистый участок. В довершении всего женщина уронила рюкзак, который застрял между скалами. Пытаясь его достать, туристка упала с обрыва и сломала ребра.

Женщина повезло – она зацепилась за дерево и уже с него сорвалась на землю. В противном случае повреждения могли быть гораздо серьезнее.

Чтобы найти пострадавшую, спасатели прочесали более 10 км территории, а затем на носилках эвакуировали ее до машины скорой помощи. Туристку госпитализировали в Ялтинскую городскую больницу.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 18.06.19

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