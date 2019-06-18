Посол Украины в Италии оказался мелким жуликом, цинично обманув Альбано Карризи

Официальный Киев не прекращает преследование знаменитого итальянского певца Альбано.

Известный артист вновь оказался в обновлённом украинском чёрном списке лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины, несмотря на публичные заверения посла Украины в Италии Евгения Перелыгина устранить «недоразумение».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», Альбано Карризи внесли в чёрные списки 6 марта текущего года.

После возмущения певца и членов его семьи в Италии разразился скандал. Итальянские СМИ дружно встали на защиту народного любимца. Сам Альбано пригрозил подать иск в ЕСПЧ к Украине за клевету и о защите доброго имени и деловой репутации.

Украинский посол Евгений Перелыгин, испугавшийся возможных неприятностей по службе, назначил артисту встречу, по итогам которой посольство выпустило коммюнике, в котором подчёркивалось, что «недоразумение улажено, стороны пришли к взаимопониманию, вопрос закрыт».

Посол лично пообещал вычеркнуть имя певца из списка. Альбано сказал, что готов вместе распить с послом бутылку своего лучшего вина за преодоление недоразумения и восстановление взаимопонимания и подтверждение дружбы.

Дочь Альбано Romina Carrisi, полагая, что инцидент исчерпан, опубликовала в своём Инстаграме фото отца вместе с послом Перелыгиным.

Фото пользователя Инстаграм – Romina Carrisi Power.

Отметим, что встреча имела место ровно через месяц после внесения артиста в черный список, 6 апреля.

Однако 14 июня Министерство культуры Украины совместно со Службой безопасности «Незалежной» опубликовали обновленный черный список, в котором Альбано по-прежнему числится под №48 с указанием, что внесен туда всё того же – 6 марта 2019 года.

Это вызвало новую волну негодования в Италии. Не осталась в стороне и крупнейшая государственная телерадиокорпорация РАИ, опубликовав возмущённую статью под заголовком – «Альбано Карризи всё ещё находится в украинском «чёрном списке»: под номером 48 среди «нежелательных» лиц».

Напомним, в список Минкульта Украины внесены 147 человек, представляющих «угрозу национальной безопасности» для страны.

Кроме российских артистов, в него угодили иностранные знаменитости, среди которых ещё один известный в России итальянец Микеле Плачидо – под номером 103.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.06.19

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