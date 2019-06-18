Мы не пьем, а лечимся: в Крым под видом лекарств ввозили нелегальный алкоголь

В Крыму перекрыли крупный канал поставки нелегального алкоголя.

Как сообщили РИА «Новый День» в Крымском линейном управления МВД России на транспорте, спецоперация длилась три месяца.

В марте по железной дороге на станцию Симферополь-Грузовой прибыл контейнер, в котором находились 4 тыс 264 пятилитровой емкости. На каждой была наклеена этикетка, извещающая, что данная продукция является «гомеопатическим лекарственным средством, настойкой прополиса гомеопатической, спирт этиловый 90%».

К расследованию подключились следователи по особо важным делам Южного следственного управления на транспорте СК РФ. В аптечном пункте в селе Фонтанное было обнаружено еще 3 тыс 119 емкостей с аналогичным содержанием. Кроме того, на складе хранились 20 тыс 670 флаконов спиртосодержащей жидкости с этикетками различных лекарственных и антисептических средств, но документов на них владельцы продукции представить не смогли.

Всего в ходе спецоперации изъято почти 40 тонн спиртосодержащей продукции.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238.1 УК РФ – «Производство, сбыт или ввоз на территорию Российской Федерации фальсифицированных лекарственных средств или медицинских изделий, совершенные в крупном размере».

Расследование продолжается.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 18.06.19

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