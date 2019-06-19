Члены парламента Турции намерены принять участие в церемонии открытия Соборной мечети в Симферополе

В парламенте Турции рассматривают возможность участия в церемонии открытия Соборной мечети в Симферополе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в марте президент России Владимир Путин сообщил, что пригласил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на торжественное открытие Соборной мечети весной 2020-го. И заявил, что турецкий коллега предложение принял.

В администрации президента Турции пока не могут уточнить, собирается ли Реджеп Тайип Эрдоган посетить Крым, пишут «Известия», а вот в парламенте республики вопрос уже обсуждается.

Напомним, Анкара не признала итоги крымского референдума в марте 2014 года. А в мае текущего года Эрдоган, выступая на митинге в память 75-годовщины депортации крымских татар, назвал добровольное воссоединение полуострова с РФ оккупацией.

Тем не менее, в парламенте Турции заявляют, что готовы принять участие в церемонии открытия мечети, если поступит приглашение от крымской стороны – это подтвердили и представители правящей партии страны, и независимые депутаты.

Турецкие парламентарии понимают, что Киев болезненно отреагирует на их визит, и призывают не искать повода для провокации, называя открытие мечети святым делом.

Кстати, в состав возможной делегации собираются включить и бизнесменов, готовых инвестировать в Крым, – подобный вариант уже обсуждается с посольством РФ в Турции.

Соборную мечеть в Симферополе планируют открыть в апреле 2020 года. Согласно проекту, комплекс включает основное здание (размером 37 на 37 метров) с куполом высотой 28 метров, внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед намазом), четыре 50-метровых минарета. Малые купола – всего 24 – предусмотрены на стенах внутреннего двора.

Мечеть сможет одновременно вместить до 5 тысяч человек. Проект оценен в 3,5 млрд рублей.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 19.06.19

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