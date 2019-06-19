В Крыму появятся новейшие российские истребители

В Крыму разместят новейшие российские истребители Су-35С. Минобороны обнародовало планы по перевооружению одного из авиационных полков, базирующихся на полуострове.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Су-35С относится к поколению 4++. Самолет способен разгоняться до 2 тысяч 250 км/ч на высоте 11 тысяч метров, уничтожать самолеты пятого поколения, поражать наземные и морские цели: от небольшого катера до авианосца, а также укрепления и бронированную военную технику. Истребитель оснащен средствами радиоэлектронной борьбы, его можно усилить станциями групповой радиоэлектронной защиты.

Принципиальное решение о размещении Су-35С в Крыму уже принято, сообщают «Известия», предполагая, что самолеты, скорее всего, передадут 38-му истребительному авиаполку 4-го командования ВВС и ПВО, базирующемуся в Севастополе.

Крымские «тридцать пятые» станут резервом для группировки российских войск в Сирии: в случае обострения ситуации их можно оперативно перебросить на авиабазу Хмеймим, отмечает издание. Подобную передислокацию отработали в прошлом, перебросив в течение суток из Крыма в арабскую республику эскадрилью Су-30СМ одного из полков морской авиации Черноморского флота.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 19.06.19

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