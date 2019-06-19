В Крыму задержали украинца, разыскиваемого Интерполом

На границе Крыма и Украины задержан мужчина, много лет разыскиваемый Интерполом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Погрануправления ФСБ РФ по РК, в международный розыск жителя Закарпатской области Украины объявили 9 лет назад – его обвинили в вымогательстве денег на территории Чехии.

В Крыму 39-летний мужчина намеревался отдохнуть в Ялте, но вместо этого отправился в изолятор временного содержания – решается вопрос о выдаче иностранного гражданина инициатору розыска.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 19.06.19

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