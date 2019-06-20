В Крыму украинских военнослужащих признают ветеранами ВС России

Крымчан, служивших в армии Украины, признают ветеранами вооруженных сил. Соответствующий законопроект приняла Госдума в первом чтении.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в соответствии с действующей редакцией закона, это звание могут получить отслужившие не менее 20 лет в Вооруженных силах России или в других российских воинских формированиях и СССР.

Вместе с тем, после присоединения к России Крыма и Севастополя в рядах российской армии оказались военные, ранее служившие в Вооруженных силах Украины, и они не могут пользоваться социальными гарантиями, предусмотренными российским законодательством, так как срок службы в украинской армии при расчете стажа, необходимого для получения ветеранского статуса, не учитывается.

Поправки в закон «О ветеранах» предусматриваю включение в воинский стаж службу в Вооруженных силах Украины, но лишь в том случае, если человек служил на территории Крыма и постоянно проживал на полуострове в момент его вхождения в состав России.

По данным военных комиссариатов, на сегодняшний день в РК и Севастополе насчитывается около 1 тысячи таких военнослужащих.

«Они подавляющим большинством безоговорочно поддержали и активно участвовали в событиях «крымской весны», – отмечается в пояснительной записке к законопроекту. – Всегда считали Россию своей Родиной, принимали и принимают активное участие во всех общественно-политических процессах, происходящих на территории полуострова».

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 20.06.19

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