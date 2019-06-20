«А вы так пели у президента…» Крымчане возмущены состоянием дорог в городах

«Сергей Валерьевич! А Вы так пели у президента, что в Симферополе всё красиво, всё великолепно! Дороги построены, деньги освоены… Где деньги, Зин?» – так жители Крыма обратились в соцсетях к главе республики Сергею Аксенову после появления информации о том, что Симферополь вошел в первую пятерку российских городов с «убитыми» дорогами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в рамках всероссийского проекта «Карта убитых дорог», курируемого ОНФ, жители России отмечают участки с наиболее плохим состоянием проезжей части, кроме того формируются рейтинги субъектов РФ по учету мнения граждан при проведении дорожных ремонтных работ и оперативности устранения локальных дорожных дефектов, влияющих на аварийность.

В Симферополе на карту нанесено 617 проблемных участков дорог, или 220 километров. Это пятый результат по России.

Только в течение последнего месяц было отмечено 24 новых участка. А отремонтировать собираются всего 22 из 617.

Неблагополучная ситуация с дорогами отмечена и в курортной столице Крыма Ялте – город практически весь красный.

На карту нанесено 417 разбитых участка ( 177 км). Отремонтировано из них 7, в планах еще 3. Не отличаются хорошими дорогами и курортные поселки Большой Ялты. Самые проблемные –популярные у туристов Гаспра и Кореиз (Мисхор).

Сухопутные ворота Крыма – Керчь тоже не может похвастаться хорошими дорогами, что особенно актуально после открытия Крымского моста (поток автотранспорта через город увеличился в разы).

На кару нанесен 201 «убитый» участок (82 км). Отремонтировано из них 11, в планах ремонта, по данным ОНФ, ноль.

Крымчане отмечают аналогичную ситуацию по всему Крыму – дорог нет, ремонта тоже.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 20.06.19

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