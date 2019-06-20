Жители Севастополя заявили об экологической катастрофе (ФОТО)

Жители Севастополя заявляют, что в городе произошла экологическая катастрофа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», во время ливневых дождей часть территории затопило мусором.

«ТСН «Энергетик-1», ТСН «Восход-2» и ТСН «Солнышко», как обычно во время дождя, приняли весь мусор (пластик, бамперы от авто, канистры с масляной отработкой) и покрышки с гаражного кооператива «Вымпел-2» на свои дачные участки, за которые дачники платят налоги.

Из-за количества мусора и покрышек ливневая система не справилась, и образовались дамбы, – пишут севастопольцы в соцсетях. – разрушены строения, ограждения, транспортное сообщение (дороги) и все огороды! Под угрозой стратегические объекты (водяные скважины), а также линии электропередач.

Обращались «В благоустройство города», к депутатам – бесполезно! Зато платим им за вывоз мусора и баки, но услуги свои они нам не предоставляют, мотивируя тем, что «у вас нет дорог, нет подъезда»! Хотя дороги принадлежат городу. Абсурд!»

Региональный оператор по обращению с ТКО «Благоустройство города Севастополя» ответил: «Предприятие «Благоустройство города «Севастополь» отвечает за сбор, транспортировку и размещение твердых коммунальных отходов. ТСН «Энергетик-1», ТСН «Восход-2» и ТСН «Солнышко» имеют договоры на вывоз ТКО с привязкой к ближайшей контейнерной площадке, расположенной по улице Делегатской. Полигон в «Первомайской балке» предназначен только для размещения ТКО. Понятие «твердые коммунальные отходы» (ТКО) было установлено и определено в Федеральном законе от 29.12.2014 №458-ФЗ (в редакции от 28.11.2015). Согласно закону, ТКО – это отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях, в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К ТКО также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физлицами.

Покрышки к ТКО не относятся. Санитарная очистка территории в зону ответственности ООО «БГС» не входит».

Так топило ТСН «Солнышко». Фото Кристины Верновой,группа «Инцидент Крым |Симферополь | Севастополь ДТП (VK)

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 20.06.19

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